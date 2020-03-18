"Ювентус" и "Челси" могут поменяться полузащитниками

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к итальянскому полузащитнику лондонского "Челси" Жоржиньо, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский клуб готов отдать в обмен на хавбека боснийского полузащитника Миралема Пьянича. На приобретении Жоржиньо настаивает главный тренер "Челси" Маурицио Сарри, который работал с ним в "Наполи" и "Челси".

В нынешнем сезоне 28-летний Жоржиньо провел за "Челси" 37 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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