"Ювентус" и "Челси" ведут переговоры по обмену своими форвардами

Туринский "Ювентус" и лондонский "Челси" ведут переговоры по обмену своими форвардами, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, "старая синьора" и "аристократы" активно обсуждают возможность переезда форварда первой Гонсало Игуаина на "Стэмфорд Бридж" в обмен на нападающего вторых Альваро Морату. Оба клуба уже оценили своих игроков в 60 миллионов евро.

Напомним, "Ювентус" может отказаться от приобретения Головина. | soccernews.ru