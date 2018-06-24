"Ювентус" и "Челси" ведут переговоры по обмену своими форвардами

Теги ювентусчелсигонсало игуаинальваро мората

"Ювентус" и "Челси" ведут переговоры по обмену своими форвардамиТуринский "Ювентус" и лондонский "Челси" ведут переговоры по обмену своими форвардами, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, "старая синьора" и "аристократы" активно обсуждают возможность переезда форварда первой Гонсало Игуаина на "Стэмфорд Бридж" в обмен на нападающего вторых Альваро Морату. Оба клуба уже оценили своих игроков в 60 миллионов евро.

Напомним, "Ювентус" может отказаться от приобретения Головина. | soccernews.ru

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