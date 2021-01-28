"Ювентус" и "Дженоа" совершили обмен футболистами

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"Ювентус" и "Дженоа" совершили обмен футболистами

Туринский "Ювентус" и генуэзский "Дженоа" произвели обмен футболистами, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, "Ювентус" подписал контракт с полузащитником Николо Ровеллой и оставил его в генуэзском клубе до конца сезона на правах аренды. В "Дженоа" перешли полузащитник Маноло Портанова и нападающий Элиа Петрелли.

В нынешнем сезоне 19-летний Ровелла провел за "Дженоа" 11 матчей и не отметился результативными действиями. 20-летний Портанова сыграл за "Ювентус" три матча, а 19-летний Петрелли за первую команду не играл.

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