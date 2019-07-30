"Ювентус" и "Эвертон" согласовали сумму трансфера нападающего Мойсе Кина

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"Ювентус" и "Эвертон" согласовали сумму трансфера нападающего Мойсе Кина

"Ювентус" и "Эвертон" договорился о трансфере форварда Мойсе Кина. Об этом сообщает Sky in Italy.

По данным источника, английскому клубу необходимо будет заплатить за 19-летнего игрока 30 миллионов евро. В сделке будет присутствовать опция обратного выкупа.

В ближайшие дни Кин пройдет медицинское обследование. Его оклад в "Эвертоне" составит около 58 тысяч евро в неделю.

Футболист играет в туринском клубе с 2010 клуба. В минувшем сезоне он участвовал в 17 матча, забив 7 голов и сделав 1 ассист.

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