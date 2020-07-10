"Ювентус" и "Фиорентина" могут обменяться игроками

"Ювентус" и "Фиорентина" рассматривают возможность обмена атакующими футболистами во время летнего трансферного окна.

Как сообщает Football Italia, поменяться клубами могут вингер Федерико Кьеза и нападающий Гонсало Игуаин.

В случае осуществления такой сделки "старой синьоре" придётся определённую сумму доплатить, поскольку рыночная стоимость итальянца почти вдвое выше, чем у аргентинца.

В текущем сезоне 22-летний Кьеза забил 7 мячей и сделал 5 ассистов в 30 играх. В активе 32-летнего Игуаина 9 голов и 8 результативных передач в 38 матчах.

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