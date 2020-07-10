"Ювентус" и "Фиорентина" могут обменяться игроками

Теги ювентусфиорентинагонсало игуаинфедерико кьезатрансферы

"Ювентус" и "Фиорентина" могут обменяться игроками

"Ювентус" и "Фиорентина" рассматривают возможность обмена атакующими футболистами во время летнего трансферного окна.

Как сообщает Football Italia, поменяться клубами могут вингер Федерико Кьеза и нападающий Гонсало Игуаин.

В случае осуществления такой сделки "старой синьоре" придётся определённую сумму доплатить, поскольку рыночная стоимость итальянца почти вдвое выше, чем у аргентинца.

В текущем сезоне 22-летний Кьеза забил 7 мячей и сделал 5 ассистов в 30 играх. В активе 32-летнего Игуаина 9 голов и 8 результативных передач в 38 матчах.

Не пропустите: "Ювентус" готов перехватить трансферную цель "Реала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Фелиппе Индзаги сотворил сенсацию во главе "Беневенто" и вывел "ведьм" в элиту! Теперь легендарный форвард будет противостоять своему брату в Серии "А"

Фелиппе Индзаги сотворил сенсацию во главе "Беневенто" и вывел "ведьм" в элиту! Теперь легендарный форвард будет противостоять своему брату в Серии "А"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов