"Ювентус" и "Интер" летом отказали Льоренте

Теги ювентусинтер миланфернандо льорентетрансферы

"Ювентус" и "Интер" летом отказали Льоренте

Фото инстаграм Фернандо Льоренте

Известный испанский нападающий Фернандо Льоренте активно занимается собственным трудоустройством.

По информации Mundo Deportivo, минувшим летом футболист предлагал свои услуги "Ювентусу" и "Интеру", однако оба клуба ему отказали.

У 36-летнего форварда есть предложения из испанской Сегунды и английского Чемпионшипа, но он хочет играть на более высоком уровне.

Льоренте в июле покинул "Удинезе" и с тех пор остаётся без команды.

Не пропустите: Футболиста "Ювентуса" выгнали из сборной США. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Боатенгу грозит до пяти лет тюрьмы

Боатенгу грозит до пяти лет тюрьмы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов