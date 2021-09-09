"Ювентус" и "Интер" летом отказали Льоренте

Фото инстаграм Фернандо Льоренте

Известный испанский нападающий Фернандо Льоренте активно занимается собственным трудоустройством.

По информации Mundo Deportivo, минувшим летом футболист предлагал свои услуги "Ювентусу" и "Интеру", однако оба клуба ему отказали.

У 36-летнего форварда есть предложения из испанской Сегунды и английского Чемпионшипа, но он хочет играть на более высоком уровне.

Льоренте в июле покинул "Удинезе" и с тех пор остаётся без команды.

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