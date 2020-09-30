"Ювентус" и "Интер" нацелились на Маркоса Алонсо

Туринский "Ювентус" и миланский "Интер" проявляют интерес к испанскому защитнику лондонского "Челси" Маркосу Алонсо, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям издания, итальянские клубы намерены приобрести футболиста до закрытия трансферного окна. Трансфер вполне может состояться, так как у Алонсо произошел конфликт с главным тренером "аристократов" Фрэнком Лэмпардом.

29-летний Алонсо в нынешнем сезоне провел за "Челси" три матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Лэмпард пришел в ярость из-за поступка Маркоса Алонсо. | http://soccernews.ru