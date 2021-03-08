"Ювентус" и "Интер" намерены перехватить трансферную цель "Манчестер Сити"

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"Ювентус" и "Интер" намерены перехватить трансферную цель "Манчестер Сити"

Туринский "Ювентус" и миланский "Интер" проявляют интерес к немецкому защитнику бергамской "Аталанты" Робину Госенсу, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По сведениям источника, туринцы и миланцы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферено окно. "Аталанта" оценивает игрока в 40 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Госенсом интересуется "Манчестер Сити".

26-летний Госенс выступает за "Аталанту" с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 31 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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