"Ювентус" и "Интер" поборются за лидера "Лацио"

Фото: инстаграм Сергей Милинковича-Савича/Автор неизвестен

"Ювентус" и "Интер" проявляют интерес к сербскому полузащитнику "Лацио" Сергею Милинковичу-Савичу, сообщает Calcio Mercato.

По сведениям источника, туринский и миланский клуб рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Пару лет назад "Лацио" требовал за хавбека 150 миллионов евро, но с тех пор цена на него снизилась.

В нынешнем сезоне 26-летний Милинкович-Савич провел за "Лацио" 35 матчей во всех турнирах, стал автором семи забитых мячей, а также отдал 10 результативных передач. Его контракт с римским клубом действует до лета 2024 года.

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