"Ювентус" и "Интер" поборются за общую трансферную цель

Туринский "Ювентус" и миланский "Интер" поборются за общую трансферную цель в лице полузащитника "Кальяри" Николо Бареллы.

Так, по сведениям Calciomercato.com, оба гранда намерены предпринять попытки подписать 21-летнего хавбека "красно-синих" уже ближайшим летом. Трансфер перспективного игрока оценивается в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Барелла забил 6 мячей в 31 матче за "Кальяри".

Напомним, Аллегри назвал матч против "Интера" решающим для "Ювентуса". | soccernews.ru