"Ювентус" и "Интер" поборются за защитника "Манчестер Юнайтед"

Теги крис смоллингманчестер юнайтедромаювентусинтер милантрансферы

"Ювентус" и "Интер" поборются за защитника "Манчестер Юнайтед"

Шансы защитника "Манчестер Юнайтед" Криса Смоллинга остаться в Италии по окончании сезона заметно выросли.

Напомним, что в конце августа "Рома" арендовала англичанина у "Манчестер Юнайтед" за 3 миллиона евро.

"Волки" хотят выкупить Смоллинга, однако у них появились серьёзные конкуренты. По информации Corriere della Sera, в борьбу за игрока включились "Ювентус" и "Интер".

Напомним, что "МЮ" готов продать 29-летнего футболиста за 18 миллионов евро.

Смоллинг провёл за "Рому" 10 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: "Рома" готова зимой вернуть Калинича в "Атлетико". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: Морено покинул пост главного тренера сборной Испании

СМИ: Морено покинул пост главного тренера сборной Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 12 32
2 Интер Милан Интер Милан 12 31
3 Лацио Лацио 12 24
4 Кальяри Кальяри 12 24
5 Аталанта Аталанта 12 22
6 Рома Рома 12 22
7 Наполи Наполи 12 19
8 Парма Парма 12 17
9 Фиорентина Фиорентина 12 16
10 Хеллас Верона Хеллас Верона 12 15
11 Торино Торино 12 14
12 Удинезе Удинезе 12 14
13 Сассуоло Сассуоло 11 13
14 Милан Милан 12 13
15 Болонья Болонья 12 12
16 Лечче Лечче 12 10
17 Дженоа Дженоа 12 9
18 Сампдория Сампдория 12 9
19 СПАЛ СПАЛ 12 8
20 Брешия Брешия 11 7
Полная таблица

топ-5 тегов