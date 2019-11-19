"Ювентус" и "Интер" поборются за защитника "Манчестер Юнайтед"

Шансы защитника "Манчестер Юнайтед" Криса Смоллинга остаться в Италии по окончании сезона заметно выросли.

Напомним, что в конце августа "Рома" арендовала англичанина у "Манчестер Юнайтед" за 3 миллиона евро.

"Волки" хотят выкупить Смоллинга, однако у них появились серьёзные конкуренты. По информации Corriere della Sera, в борьбу за игрока включились "Ювентус" и "Интер".

Напомним, что "МЮ" готов продать 29-летнего футболиста за 18 миллионов евро.

Смоллинг провёл за "Рому" 10 матчей и забил 1 гол.

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