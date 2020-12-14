"Ювентус" и "Интер" поспорят за Фелиша

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"Ювентус" и "Интер" поспорят за Фелиша

Форвард мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш интересен двум итальянским топ-клубам, утверждает Calciomercato.

По информации источника, заполучить звёздного португальца хотят туринский "Ювентус" и миланский "Интер".

21-летний футболист не всем доволен в стане "матрасников", поэтому может рассмотреть возможность смены команды.

В 2019 году "Атлетико" купил Фелиша у "Бенфики" за 127,2 миллиона евро. В его активе 53 матча, 17 забитых голов и 6 ассистов.

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