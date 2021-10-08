"Ювентус" и "Интер" поспорят за защитника "Лестера"

Фото инстаграм Тимоти Кастаня

Правый защитник "Лестера" Тимоти Кастань стал трансферной целью двух топ-клубов Серии А.

По информации Le Derniere Heure, 25-летний бельгиец интересен "Ювентусу" и "Интеру".

Рыночная стоимость игрока оценивается в 28 миллионов евро.

В текущем сезоне Кастань сыграл за "Лестер" 7 матчей, результативными действиями не отличался.

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