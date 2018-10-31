"Ювентус" и "Интер" претендуют на трансферную цель "Барселоны"

Туринский "Ювентус" и миланский "Интер" заинтересовались форвардом "Дженоа" Кшиштофом Пентеком, информирует Tuttosport.

По сведениям источника, и "старая синьора", и "нерадзурри" намерены сделать все возможное, чтобы заполучить 23-летнего нападающего "грифонов", на которого также претендует каталонская "Барселона", в свои ряды.

В текущем сезоне Пентек забил 13 мячей в 10 играх за "Дженоа". Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022-го года.

Напомним, "Ювентус" нацелился на звездного хавбека "Реала". | soccernews.ru