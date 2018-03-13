"Ювентус" и "Интер" претендуют на вингера "Шахтера"

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"Ювентус" и "Интер" претендуют на вингера "Шахтера"Туринский "Ювентус" и миланский "Интер" претендуют на вингера донецкого "Шахтера" Бернарда, информирует SportMediaset.

По сведениям источника, и "старая сеньора", и "нерадзурри" рассчитывают подписать 25-летнего бразильца ближайшим летом, когда у него истечет срок действия контракта с "горняками".

В нынешнем сезоне Бернард забил 10 мячей и сделал 4 результативные передачи в 28 матчах за "Шахтер".

Напомним, матч против "Ромы" станет последним для Бернарда в "Шахтере". | soccernews.ru

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