"Ювентус" и "Лацио" разыграют Суперкубок Италии
"Ювентус" – "Лацио"
Стадион: "Стадио Олимпико" (Рим, Италия)
Начало матча: 21:45
Арбитр: Давиде Масса
Футбольный сезон в Италии традиционно начнется с поединка за Суперкубок страны, в котором сойдутся туринский "Ювентус" и римский "Лацио". В прошедшем сезоне "Ювентус" стал как чемпионом Италии, так и обладателем кубка страны, но по регламенту за третий трофей придется еще побороться с финалистом Кубка Италии - "Лацио".
В рамках предсезонки "Ювентус" провел пять матчей, в которых одержал две победы, над "Ромой" и "ПСЖ", и потерпел три поражения – от "Барселоны", "Реала" и "Тоттенхэма". Аллегри в этих играх активно наигрывал новичков, появления которых можно ожидать и в первом официальном матче туринцев. Под вопросом участие в игре Хуана Куадрадо, остальные в строю.
"Лацио" по итогам прошлого сезона занял пятое место в чемпионате, получив право играть в Лиге Европы. В межсезонье римляне провели несколько товарищеских матчей, в которых одерживали исключительно победы. В последней предсезонной встрече была обыграна "Малага" – 1:0. Скорее всего, не сможет помочь римлянам один из лидеров команды – Филипе Андерсон, который восстанавливается от травмы.
В межсезонье много говорилось о том, стал ли "Ювентус" сильнее с приходом Косты, Бернандески и Де Шильо, ведь клуб покинули два очень важных игрока – Бонуччи и Алвес. Но Аллегри не привыкать терять каждый год своих лидеров, ведь он всегда находит им качественные замены. "Лацио" пока по-прежнему работает в рамках своего бюджета, и примечательно, что руководство команды отказалось этим летом продавать одного из своих лучших игроков - Бальде Кейта, который, к слову, по непонятным причинам остался вне заявки на матч с "Ювентусом".
Интересные факты противостояния:
В 10 последних матчах между этими командами на счету "Ювентуса" 10 побед.
"Лацио" не может забить "Ювентусу" с мая 2015 года.
Ориентировочные составы на игру:
"Ювентус": Буффон, Сандро, Кьеллини, Бардзальи, Лихштайнер, Пьянич, Хедира, Манджукич, Дибала, Коста, Игуаин.
"Лацио": Стракоша, Уоллес, Де Врей, Раду, Баста, Пароло, Лейва, Милинкович-Савич, Лулич, Джорджевич, Иммобиле.
Прогноз на матч:
В пользу "Ювентуса" в этом матче говорит как история противостояний, так и объективная сила команд на данный момент. Но не стоит забывать, что матч кубковый, и произойти может все, что угодно, да и "Лацио" играет на родном стадионе. Также вопрос в том, насколько серьезно туринцы подойдут к встрече, и будет ли Аллегри давать волю экспериментам.
На победу "Ювентуса" букмекеры дают коэффициент 1,85, на ничью – 3,72, на победу "Лацио" – 4,64.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
Не пропустите: Внимание тест! Как хорошо ты подготовился к новому сезону Серии А?
опрос
главное
-
Неймар отмечает дебют голом, ПСЖ крупно обыгрывает "Генгам"
-
Сумашествие в Риме: "Лацио" вырывает победу у "Ювентуса" в битве за Суперкубок
-
"Зенит" разгромил "Ахмат", единолично возглавив турнирную таблицу
-
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Вест Хэм" в стартовом матче сезона
-
Вопреки ожиданиям: "Локомотив" уступил "Тосно"
Лента новостей
-
"Барселона" - "Реал" - 1:3 (обзор)
-
Роналду удаляют, но "Реал" бьет "Барселону" на "Камп Ноу" в первом матче Суперкубка Испании
-
Асенсио забил третий гол "Реала" в матче
-
Роналду красивым ударом вывел "Реал" вперед и через несколько минут был удален
-
Месси сравнивает счет с пенальти
-
"Генгам" - ПСЖ - 0:3 (обзор)
-
Пике забил автогол в матче за Суперкубок Испании
-
"Ювентус" - "Лацио" - 2:3 (обзор)
-
Кокорин: "Крестики не ставлю, кому забил, но счастлив, что приношу команде пользу"
-
Неймар отмечает дебют голом, ПСЖ крупно обыгрывает "Генгам"
-
Сумашествие в Риме: "Лацио" вырывает победу у "Ювентуса" в битве за Суперкубок
-
Неймар отметился голевой передачей и голом в матче с "Генгамом"
-
"Галатасарай" интересуется Фегули
-
Матич: "Надеюсь, продолжим в таком же духе"
-
Манчини: "Даже когда "Ахмат" остался в меньшинстве, нам нужно было продолжать играть с тем же натиском"
-
"Краснодар" - "Амкар" - 1:1 (обзор)
-
"Олимпик" - "Черноморец" - 1:0 (обзор)
-
"Зенит" - "Ахмат" - 4:0 (обзор)
-
"Барселона" - "Реал": стали известны стартовые составы
-
"Зенит" разгромил "Ахмат", единолично возглавив турнирную таблицу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|91
|2
|Рома
|38
|87
|3
|Наполи
|38
|86
|4
|Аталанта
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|70
|6
|Милан
|38
|63
|7
|Интер Милан
|38
|62
|8
|Фиорентина
|38
|60
|9
|Торино
|38
|53
|10
|Сампдория
|38
|48
|11
|Кальяри
|38
|47
|12
|Сассуоло
|38
|46
|13
|Удинезе
|38
|45
|14
|Кьево
|38
|43
|15
|Болонья
|38
|41
|16
|Дженоа
|38
|36
|17
|Кротоне
|38
|34
|18
|Эмполи
|38
|32
|19
|Палермо
|38
|26
|20
|Пескара
|38
|18