"Ювентус" и "Лацио" разыграют Суперкубок Италии

"Ювентус" – "Лацио"

Стадион: "Стадио Олимпико" (Рим, Италия)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Давиде Масса

Футбольный сезон в Италии традиционно начнется с поединка за Суперкубок страны, в котором сойдутся туринский "Ювентус" и римский "Лацио". В прошедшем сезоне "Ювентус" стал как чемпионом Италии, так и обладателем кубка страны, но по регламенту за третий трофей придется еще побороться с финалистом Кубка Италии - "Лацио".

В рамках предсезонки "Ювентус" провел пять матчей, в которых одержал две победы, над "Ромой" и "ПСЖ", и потерпел три поражения – от "Барселоны", "Реала" и "Тоттенхэма". Аллегри в этих играх активно наигрывал новичков, появления которых можно ожидать и в первом официальном матче туринцев. Под вопросом участие в игре Хуана Куадрадо, остальные в строю.

"Лацио" по итогам прошлого сезона занял пятое место в чемпионате, получив право играть в Лиге Европы. В межсезонье римляне провели несколько товарищеских матчей, в которых одерживали исключительно победы. В последней предсезонной встрече была обыграна "Малага" – 1:0. Скорее всего, не сможет помочь римлянам один из лидеров команды – Филипе Андерсон, который восстанавливается от травмы.

В межсезонье много говорилось о том, стал ли "Ювентус" сильнее с приходом Косты, Бернандески и Де Шильо, ведь клуб покинули два очень важных игрока – Бонуччи и Алвес. Но Аллегри не привыкать терять каждый год своих лидеров, ведь он всегда находит им качественные замены. "Лацио" пока по-прежнему работает в рамках своего бюджета, и примечательно, что руководство команды отказалось этим летом продавать одного из своих лучших игроков - Бальде Кейта, который, к слову, по непонятным причинам остался вне заявки на матч с "Ювентусом".

Интересные факты противостояния:

В 10 последних матчах между этими командами на счету "Ювентуса" 10 побед.

"Лацио" не может забить "Ювентусу" с мая 2015 года.

Ориентировочные составы на игру:

"Ювентус": Буффон, Сандро, Кьеллини, Бардзальи, Лихштайнер, Пьянич, Хедира, Манджукич, Дибала, Коста, Игуаин.

"Лацио": Стракоша, Уоллес, Де Врей, Раду, Баста, Пароло, Лейва, Милинкович-Савич, Лулич, Джорджевич, Иммобиле.

Прогноз на матч:

В пользу "Ювентуса" в этом матче говорит как история противостояний, так и объективная сила команд на данный момент. Но не стоит забывать, что матч кубковый, и произойти может все, что угодно, да и "Лацио" играет на родном стадионе. Также вопрос в том, насколько серьезно туринцы подойдут к встрече, и будет ли Аллегри давать волю экспериментам.

На победу "Ювентуса" букмекеры дают коэффициент 1,85, на ничью – 3,72, на победу "Лацио" – 4,64.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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