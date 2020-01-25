"Ювентус" и "Ливерпуль" ведут борьбу за хавбека "Реала"

Полузащитник мадридского "Реала" Иско может продолжить карьеру в Англии или Италии, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, купить звёздного испанца хотят "Ювентус" и "Ливерпуль".

"Сливочные" требуют за своего игрока 70 миллионов евро, хотя рыночная стоимость хавбека оценивается на 20 миллионов дешевле.

27-летний Иско выступает за "Реал" с лета 2013 года, сыграл 294 матча, забил 49 голов и сделал 52 ассиста.

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