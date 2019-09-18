"Ювентус" и "Манчестер Сити" добились побед в матчах Юношеской лиги УЕФА

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"Ювентус" и "Манчестер Сити" добились побед в матчах Юношеской лиги УЕФА

Завершились три матча 1-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА. Стоит выделить победы "Ювентуса" и "Манчестер Сити", которые оказались сильнее "Атлетико" и "Шахтера".

"Атлетико" (Испания) - "Ювентус" Италия - 0:4 (0:2)

Голы: Фаджиоли, 18 (с пенальти) - 0:1, Ахамада, 39 - 0:2, Морено, 64 - 0:3, Морено, 70 - 0:4 

"Шахтер" (Украина) - "Манчестер Сити" (Англия) - 1:3 (1:2)

Голы: Бернабе, 18 - 0:1, Козык, 27 (автогол) - 0:2, Бондаренко, 33 - 1:2, Туаизи, 79 - 1:3

"Олимпиакос" (Греция) - "Тоттенхэм" Англия - 1:1 (1:1)

Голы: Пэррот, 10 - 0:1, Феккас, 32 - 1:1

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