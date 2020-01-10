"Ювентус" и "Манчестер Сити" нацелились на хавбека "Лиона" Ауара

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"Ювентус" и "Манчестер Сити" нацелились на хавбека "Лиона" Ауара

Полузащитник "Лиона" Уссем Ауар может продолжить карьеру в АПЛ или Серии А. Об этом сообщает A Bola.

По данным источника, в 21-летнем футболисте заинтересованы "Манчестер Сити" и "Ювентус". Отметим, что туринцы встретятся с "Лионом" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Французский клуб готов отпустить Ауара за 45 миллионов евро, но не в ближайшее трансферное окно. 

В нынешнем сезоне хавбек участвовал в 23 матах Лиги 1, отметившись 5 голами и 5 результативными передачами.

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