"Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" готовят громкий обмен футболистами

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"Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" готовят громкий обмен футболистами

"Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" готовят громкий обмен футболистами, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, из Англии в Италию может вернуться полузащитник Поль Погба, а в обратном направлении может проследовать вингер Дуглас Коста.

Отмечается, что на включении бразильца в сделку настаивают "красные дьяволы".

25-летний Погба в текущем сезоне сыграл за "МЮ" 24 матча, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.

28-летний Коста в текущем сезоне сыграл за "Ювентус" 18 матчей и сделал 2 ассиста.

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Mutaloff
Mutaloff

2 бревна,толку не будет не от 1,не от 2

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