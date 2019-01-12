"Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" готовят громкий обмен футболистами
"Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" готовят громкий обмен футболистами, сообщает Tuttosport.
По сведениям издания, из Англии в Италию может вернуться полузащитник Поль Погба, а в обратном направлении может проследовать вингер Дуглас Коста.
Отмечается, что на включении бразильца в сделку настаивают "красные дьяволы".
25-летний Погба в текущем сезоне сыграл за "МЮ" 24 матча, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
28-летний Коста в текущем сезоне сыграл за "Ювентус" 18 матчей и сделал 2 ассиста.
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|21
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|2
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|21
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|3
|Тоттенхэм
|21
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|21
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|Арсенал Лондон
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|Манчестер Юнайтед
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|Лестер Сити
|21
|31
|8
|Вест Хэм Юнайтед
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|9
|Уотфорд
|21
|29
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|Вулверхэмптон
|21
|29
|11
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|Борнмут
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|Кристал Пэлас
|21
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Бернли
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