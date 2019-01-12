"Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" готовят громкий обмен футболистами, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, из Англии в Италию может вернуться полузащитник Поль Погба, а в обратном направлении может проследовать вингер Дуглас Коста.

Отмечается, что на включении бразильца в сделку настаивают "красные дьяволы".

25-летний Погба в текущем сезоне сыграл за "МЮ" 24 матча, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.

28-летний Коста в текущем сезоне сыграл за "Ювентус" 18 матчей и сделал 2 ассиста.

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