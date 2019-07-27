"Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" могут совершить громкий обмен игроками

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"Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" могут совершить громкий обмен игроками

Этим летом может состояться грандиозный обмен нападающими между "Манчестер Юнайтед" и "Ювентусом".

Как сообщает Sky Sports, из Англии в Италию может перебраться Ромелу Лукаку, а в обратном направлении - Пауло Дибала.

Стоит отметить, что рыночная стоимость аргентинца на 10 миллионов выше, нежели у бельгийца - 85 против 75.

Также напомним, что на обоих игроков претендуют другие клубы. Лукаку интересуется "Интер", а Дибала нужен "Тоттенхэму".

Не пропустите: "Ювентус" отклонил первое предложение "Тоттенхэма" по Дибале. | http://soccernews.ru
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