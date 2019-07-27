"Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" могут совершить громкий обмен игроками
Этим летом может состояться грандиозный обмен нападающими между "Манчестер Юнайтед" и "Ювентусом".
Как сообщает Sky Sports, из Англии в Италию может перебраться Ромелу Лукаку, а в обратном направлении - Пауло Дибала.
Стоит отметить, что рыночная стоимость аргентинца на 10 миллионов выше, нежели у бельгийца - 85 против 75.
Также напомним, что на обоих игроков претендуют другие клубы. Лукаку интересуется "Интер", а Дибала нужен "Тоттенхэму".
Не пропустите: "Ювентус" отклонил первое предложение "Тоттенхэма" по Дибале. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
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|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16