"Ювентус" и "Милан" хотят приобрести Паредеса
"Ювентус" и "Милан" нацелились на полузащитника ПСЖ Леонардо Паредеса. Об этом сообщает Calciomercato.
По информации источника, помимо двух итальянских клубов футболиста хотят приобрести "Бетис" и "Севилья". Игрок может покинуть парижан в летнее трансферное окно.
В нынешнем розыгрыше хавбек участвовал в 10 матчах ПСЖ, не отметившись результативными действиями. Его контракт с клубом действует до 2023 года.
Паредес перешел в ПСЖ из "Зенита" зимой 2019 года. Ранее он также играл в "Бока Хуниорс", "Кьево" "Роме" и "Эмполи".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|14
|37
|2
|Ювентус
|14
|36
|3
|Лацио
|14
|30
|4
|Кальяри
|14
|28
|5
|Рома
|14
|28
|6
|Аталанта
|14
|25
|7
|Наполи
|14
|20
|8
|Парма
|14
|18
|9
|Хеллас Верона
|14
|18
|10
|Торино
|14
|17
|11
|Милан
|14
|17
|12
|Болонья
|14
|16
|13
|Фиорентина
|14
|16
|14
|Сассуоло
|13
|14
|15
|Лечче
|14
|14
|16
|Удинезе
|14
|14
|17
|Сампдория
|14
|12
|18
|Дженоа
|14
|10
|19
|СПАЛ
|14
|9
|20
|Брешия
|13
|7