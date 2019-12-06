"Ювентус" и "Милан" хотят приобрести Паредеса

"Ювентус" и "Милан" нацелились на полузащитника ПСЖ Леонардо Паредеса. Об этом сообщает Calciomercato.



По информации источника, помимо двух итальянских клубов футболиста хотят приобрести "Бетис" и "Севилья". Игрок может покинуть парижан в летнее трансферное окно.

В нынешнем розыгрыше хавбек участвовал в 10 матчах ПСЖ, не отметившись результативными действиями. Его контракт с клубом действует до 2023 года.

Паредес перешел в ПСЖ из "Зенита" зимой 2019 года. Ранее он также играл в "Бока Хуниорс", "Кьево" "Роме" и "Эмполи".

А еще: "Кальяри" с Наингголаном вышел в 1/8 финала Кубка Италии и сыграет с "Интером"| http://soccernews.ru