"Ювентус" и "Милан" попали в Лигу Чемпионов, "Наполи" выступит в Лиге Европы
Завершился 38-й тур итальянской Серии А, по итогам которого определились все участники еврокубков на следующий сезон.
"Ювентус" разгромил "Болонью" со счётом 4:1 и всё-таки запрыгнул на 4-е место в таблице, дающее право сыграть в Лиге Чемпионов.
Также в главный еврокубок попал "Милан", победивший в гостях "Аталанту" со счётом 2:0.
Неудачу на финише потерпел "Наполи", расписавший ничью с "Вероной" (1:1) и опустившийся на 5-ю строчку. Неаполитанцы выступят в Лиге Европы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17