"Ювентус" и "Милан" попали в Лигу Чемпионов, "Наполи" выступит в Лиге Европы

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"Ювентус" и "Милан" попали в Лигу Чемпионов, "Наполи" выступит в Лиге Европы

Завершился 38-й тур итальянской Серии А, по итогам которого определились все участники еврокубков на следующий сезон.

"Ювентус" разгромил "Болонью" со счётом 4:1 и всё-таки запрыгнул на 4-е место в таблице, дающее право сыграть в Лиге Чемпионов.

Также в главный еврокубок попал "Милан", победивший в гостях "Аталанту" со счётом 2:0.

Неудачу на финише потерпел "Наполи", расписавший ничью с "Вероной" (1:1) и опустившийся на 5-ю строчку. Неаполитанцы выступят в Лиге Европы.

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