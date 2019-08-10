"Ювентус" и "Милан" поспорят за защитника "Арсенала"

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"Ювентус" и "Милан" поспорят за защитника "Арсенала"

Защитник лондонского "Арсенала" Шкодран Мустафи может продолжить карьеру в Италии, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, на немецкого центрбека всерьёз нацелились "Ювентус" и "Милан".

27-летний футболист может решиться на смену команды в виду прихода в "Арсенал" серьёзного конкурента в лице Давида Луиза.

Мустафи выступает за "канониров" с 2016 года, сыграл 115 матчей, забил 8 голов и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

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