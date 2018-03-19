"Ювентус" и "Милан" пропустили наименьшее количество голов в 2018 году среди всех команд топ-5 европейских лиг

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"Ювентус" и "Милан" пропустили наименьшее количество голов в 2018 году среди всех команд топ-5 европейских лиг

"Ювентус" и "Милан" пропустили наименьшее количество голов в 2018 году среди всех команд топ-5 европейских лиг, сообщает Opta.

В рамках чемпионата Италии ворота "россонери" за два с половиной месяца соперники поразили всего 5 раз, а "бьянконери" - и вовсе ни одного.

Стоит отметить, что "Ювентус" лидирует в Серии А, а "Милан" занимает шестое место.

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Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
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