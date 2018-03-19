"Ювентус" и "Милан" пропустили наименьшее количество голов в 2018 году среди всех команд топ-5 европейских лиг, сообщает Opta.

В рамках чемпионата Италии ворота "россонери" за два с половиной месяца соперники поразили всего 5 раз, а "бьянконери" - и вовсе ни одного.

Стоит отметить, что "Ювентус" лидирует в Серии А, а "Милан" занимает шестое место.

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