"Ювентус" и "Милан" выдали скучный поединок после карантина: Роналду и компания вышли в финал Кубка Италии, но игровых проблем хватает!

Честь восстановить итальянский сезон после паузы на карантин выпала "Ювентусу" и "Милану", у которых было незавершенное дело в полуфинале Кубка. "Россонери" в первом поединке удержали результативную ничью, но с тех пор в команде не оказалось важного звена – Ибрагимовича. Его в старте на туринский поединок прогнозируемо заменил Ребич, да и вообще неожиданностей тренеры не подготовили. Уже через минуту после стартового свистка "бьянконери" могли забить: Алекс Сандро спокойно ворвался в район левого угла вратарской и выкатил пас под удар Дугласу Косте – бразилец пробил с нескольких метров мимо правой стойки! Этот эпизод задал характер всему тайму, в котором "Милан" считанное количество раз переходил центр поля, нанеся всего один неточный удар. При этом подопечные Стефано Пиоли очень низко садились при обороне, но "Ювентусу" это отнюдь не мешало. Ключевой эпизод встречи произошел на 14-й минуте, когда Роналду по-баскетбольному протолкнул мяч мимо Конти. Арбитры, однако, заметили, что за мгновение до этого Конти сам подыграл себе локтем (или мяч просто попал в него), назначив пенальти. Криштиану и взялся его выполнять, пробив в левый нижний угол – Доннарумма перевел мяч в штангу! И тут же Милан остался в меньшинстве за грубый фол Ребича против Данило.



После этого "Ювентус" делал на поле, что хотел. До свистка на перерыв хозяева вели по ударам со счетом 13:1, хотя лишь трижды удалось попасть в створ – в частности, Матюиди стрелял с 11 метров по центру (сейв Доннаруммы), а Роналду с той же точки выстрелил выше. Криштиану также запорол классную контратаку неточным ударом с правого края штрафной, пробив мимо дальнего угла метров с 18-ти, Дуглас Коста оттуда же запустил мяч в небо. Наконец, на перерыв команды ушли с нулями на табло. Второй тайм продолжился в том же русле. Уже через минуту туринцы могли заработать невероятно опасный штрафной за жесткий снос Бентанкура, хотя арбитр увидел игру в корпус. Вероятно, так оно и было. Но первый опасный момент неожиданно создали миланцы: на 48-й минуте Бонавентура прорвался по правому флангу и подал в штрафную, а Чалханоглу замкнул головой – рядом с правой стойкой! Больше гости ворота не тревожили, а вот хозяева в следующие 15 минут провели еще шесть выстрелов. Опасные удары с линии штрафной нанесли Дибала и Роналду. "Ювентус" доминировал, "Ювентус" не выпускал "Милан" в центр, Ювентус спокойно доходил до ударных позиций, но там вся крутизна завершалась. Если первые 15 минут второго тайма просто были не очень острыми, то следующие 20 оказались еще и откровенно скучными – и это при тройной замене туринцев. Ни одного интересного момента, кроме неточного замыкания с углового в исполнении Де Лигта и дальнего слабого удара Пакеты на 72-й минуте, команды в этот период не создали, а темп игры при этом упал. Это выглядело странно, ведь "Милану", вообще-то, надо было забивать. По выездными голами финалистом стал бы "Ювентус".



"Россонери" могли открыть счет на 79-й минуте после подачи с углового, которую ударом головой завершил Кьяер – выглядело остро, но на самом деле мяч пролетел мимо прикрытого Хедирой ближнего угла. Ответ "Юве" был круче: Дибала открылся перед штрафной и метров с 22-х отправил сферу под перекладину – Доннарумма спас гостей! Казалось, что вот сейчас пойдет рубка, но нет. Команды обменялись рядом замен, а реальных моментов не возникало до компенсированного времени – а там Куадрадо с близкой дистанции пробил над перекладиной, а мощный выстрел Дибалы парировал Доннарумма. У "Милана" была лишь попытка замыкания навеса от Салемакерса с линии вратарской, но тот даже не дотянулся до мяча. В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью, которая полностью устроила Турин. "Ювентус" вышел в финал Кубка Италии!

"Милан" провел невзрачный матч

После просмотра матча возникает один вопрос: "Ну и что это вообще было? ". Часто эта фраза звучит после перестрелок с аномальными счетами, которые трудно объяснить, но "Юве" и "Милан" просто сыграли очень странный поединок. В первую очередь, не понятно, чего хотели добиться "россонери" с такой трусливой игрой? Команда всего шесть раз пробила по воротам, ни разу серьезно не потревожив Буффона – но дело даже не в голах. "Милан" вообще не переходил центр поля, устроив Сталинград у своих ворот. Команда очень низко садилась и полностью отдала инициативу еще до удаления Ребича – "Юве" имел 75% владения мячом. Это ненормально в матче, где тебе непременно нужно забивать. Понятно, что был определенный тактический план, "Милан" собирался ловить "Юве" на стандартах, очень боялись ломать структуру, но "россонери" даже на последних минутах не организовали чего-то похожего на штурм! При этом и оборона выглядела так себе: туринцы имели 26 ударов, 16 из которых прошли из пределов штрафной – да, семь выстрелов заблокировали, но лишь несколько из них нанесли из дистанции. Все, что смог "Милан" – это закрыться на своей трети поля и свести игру до вязкой борьбы без моментов в середине второго тайма. В такой игре сзади не было ничего удивительного, ведь все понимали разницу в классе. Удивил лишь тот факт, что "Милан" не нашел в себе сил рискнуть в атаке, хотя подопечные Стефано Пиоли ничего не теряли, а гол им был нужен в любом случае. Быть настолько пассивными футболисты и тренеры столь легендарного клуба не имеют права.

"Ювентус" играл в свое удовольствие, но форма явно страдает

"Милан" не собирался давать активный бой, поэтому "Ювентус" набил прекрасную статистику: 70% владения мячом, 26 ударов (16 из пределов штрафной), 18 обыгрышей один-в-один, ноль опасных моментов у своих ворот, полное доминирование с первой минуты – все это было, и все это могло привести к разгрому, но на табло 0:0, при игре в большинстве из 16-й минуты. Это вообще законно? Маурицио Сарри связал проблемы с физическими кондициями, из-за которых команда после ударной стартовой 30-ти минутки постепенно снизила темп, потеряв резкость и начав делать слишком много лишних движений. Это особенно заметно по таймлайну отборов – у "Милана" всего одно успешное действие за первые полчаса, но дальше россонери сделали еще 13. Во втором тайме "Ювентус" даже особо не заострял – первый реальный момент произошел после удара Дибалы под перекладину аж на 81-й минуте. Также стоит отметить, что у "Ювентуса" откровенно не сработала тройная замена в середине второго тайма – она ​​не освежила и не ускорила игру, а "Милан" на определенный момент позволил себе выбегать в контратаки.



Не впечатлил и "Роналду", за обеими ногами которого внимательно следили защитники – большинство из его девяти ударов накрыли, а пенальти Криш не забил. Кстати, он стабильно не реализовывает хотя бы один "11-метровый" в год, начиная с 2017 года. Зато очень понравился Бентанкур, который классно продвигал мяч из глубины, разогнал несколько контратак и отдал три передачи под удар – и при этом сделал пять отборов из пяти попыток! Словом, "Ювентус" провел довольно неоднозначный поединок. Критика команды выходит какой-то мелочной – все, туринцы 16 раз выходили на позицию для удара из пределов штрафной, шикарно продвигали мяч и просто не выпускала "Милан" за пределы поля. Аргумент о слабой физической подготовке раздался от самого Сарри и сейчас действительно служит оправданием, но когда команда ранга "Юве", в большинстве, при куче моментов и отсутствии контригры соперника, катает 0:0 – это всегда странно. При Конте или Аллегри все бы давно завершилось разгромом. Что ж, будем ждать, когда туринцы наберут физическую форму. Сарри обещает, что это произойдет в июле. Пока это очень сырой "Ювентус"!