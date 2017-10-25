"Ювентус" и "Наполи" могли подписать Икарди за 400 тысяч евро

В 2011-м году туринский "Ювентус" и "Наполи" могли подписать тогда еще форварда каталонской "Барселоны" Мауро Икарди за 400 тысяч евро.

Об этом, как информирует RMC Sport, рассказал бывший агент 24-летнего нападающего Нунцио Маркиони. Так, он поведал, что в то время "старая сеньора" и "партенопейцы" интересовались его клиентом, однако не решились на его приобретение. В итоге, аргентинец ушел в "Сампдорию", а уже позже перебрался в миланский "Интер".

Напомним, вчера дубль Икарди помог "Интеру" обыграть "Сампдорию". | soccernews.ru