"Ювентус" и "Наполи" могут обменяться защитниками

"Наполи" и "Ювентус" ведут переговоры об обмене защитниками в январе.

По сведениям La Gazzetta dello Dport, к неаполитанцам отправится Маттия Де Шильо, а взамен туринцы получат Эльсеида Хюсая.

Отметим, что Хюсай отлично знаком с наставником "Ювентуса" Маурицио Сарри, с которым работал в "Наполи" и "Эмполи".

В этом сезоне Де Шильо провел девять игр, однако результативными действиями не отличился.

Хюсай принял участие в шести матчах, в которых также не совершал результативных действий.

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