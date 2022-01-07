"Ювентус" и "Наполи" не выявили победителя в центральном матче тура

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"Ювентус" и "Наполи" не выявили победителя в центральном матче тураФото: твиттер "Ювентуса"

В рамках 20-го тура итальянской Серии А "Ювентус" сыграл вничью с "Наполи".

Турнирное положение команд остается неизменным. "Наполи" занимает третье место, "Ювентус" - пятое.

"Ювентус" - "Наполи" 1:1

Голы: Мертенс, 23 - 0:1, Кьеза, 54 - 1:1

"Ювентус": Шченсны, Ругани, де Лигт, Алекс Сандро (Де Шильо, 75), Рабьо (Бентанкур, 66), Локателли, Маккенни, Куадрадо, Мората (Кин, 75), Бернардески (Дибала, 66), Кьеза (Кулусевски, 81).

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Гулям, Демме, Лоботка, Зелиньски, Мертенс (Петанья, 89), Инсинье, Политано (Элмаз, 76).

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