"Ювентус" и "Наполи" поборются за форварда ПСЖ

"Ювентус" и "Наполи" проявляют интерес к уругвайскому нападающему ПСЖ Эдинсону Кавани, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Уход форварда из парижского клуба вполне вероятен, так как на его продаже настаивает лидер команды Неймар.

В минувшем сезоне 31-летний Кавани провел 43 матча за ПСЖ и забил 7 голов. Также на его счету 3 мяча в 4 поединках ЧМ-2018.

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