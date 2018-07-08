"Ювентус" и "Наполи" поборются за форварда ПСЖ

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"Ювентус" и "Наполи" поборются за форварда ПСЖ

"Ювентус" и "Наполи" проявляют интерес к уругвайскому нападающему ПСЖ Эдинсону Кавани, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Уход форварда из парижского клуба вполне вероятен, так как на его продаже настаивает лидер команды Неймар.

В минувшем сезоне 31-летний Кавани провел 43 матча за ПСЖ и забил 7 голов. Также на его счету 3 мяча в 4 поединках ЧМ-2018.

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