"Ювентус" и "Наполи" поборются за голкипера из Ла Лиги

Туринский "Ювентус" и "Наполи" поборются за голкипера "Эспаньола" Пау Лопеса, информирует Tuttosport.

По сведениям издания, оба итальянских гранда рассматривают вариант с подписанием 23-летнего вратаря "попугаев" следующим летом бесплатно, когда у него истечет срок действия контракта с его клубом.

В нынешнем сезоне Лопес пропустил 22 мяча в 19 играх за "Эспаньол".

Напомним, "Ювентус" выкупит Хеведеса у "Шальке". | soccernews.ru