"Ювентус" и "Наполи" поборются за игрока "Атлетико"

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"Ювентус" и "Наполи" поборются за игрока "Атлетико"

"Ювентус" и "Наполи" проявляют интерес к хорватскому защитнику "Атлетико" Шиме Врсалько, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, оба клуба рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сам игрок может согласиться на трансфер, так как не получает достаточного количества игровой практики.

В этом сезоне 26-летний Врсалько провел за "Атлетико" 23 матча и отдал 5 результативных передач.

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