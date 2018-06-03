"Ювентус" и "Наполи" поборются за игрока "Баварии"

"Ювентус" и "Наполи" проявляют интерес к защитнику "Баварии" Джерому Боатенгу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянские клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Юве" рассматривает кандидатуру немца в качестве замены Медхи Бенатия, у которого испортились отношения с главным тренером команды Массимилиано Аллегри.

Что касается "Наполи", то в услугах Боатенга заинтересован новый наставник клуба Карло Анчелотти, который ранее работал с ним в "Баварии".

В минувшем сезоне 29-летний Боатенг провел за "Баварию" 31 матч, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

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