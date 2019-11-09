"Ювентус" и "Наполи" поспорят за Холанда

Нападающий "Ред Булл Зальцбург" Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в итальянской Серии А, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, купить перспективного норвежца хотят "Ювентус" и "Наполи". Оба клуба уже контактировали с агентом футболиста Мино Райолой.

"РБ Зальцбург" оценивает своего лидера в 90 миллионов евро.

В текущем сезоне 19-летний Холанд провёл за "быков" 17 матчей, забил 23 гола и сделал 6 ассистов.

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