"Ювентус" и "Наполи" поспорят за Холанда
Нападающий "Ред Булл Зальцбург" Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в итальянской Серии А, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям издания, купить перспективного норвежца хотят "Ювентус" и "Наполи". Оба клуба уже контактировали с агентом футболиста Мино Райолой.
"РБ Зальцбург" оценивает своего лидера в 90 миллионов евро.
В текущем сезоне 19-летний Холанд провёл за "быков" 17 матчей, забил 23 гола и сделал 6 ассистов.
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|11
|28
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|Рома
|11
|22
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|Лацио
|11
|21
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|11
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|6
|Кальяри
|11
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|Наполи
|11
|18
|8
|Фиорентина
|11
|16
|9
|Хеллас Верона
|11
|15
|10
|Парма
|11
|14
|11
|Сассуоло
|11
|13
|12
|Милан
|11
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|13
|Удинезе
|11
|13
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|Болонья
|12
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|15
|Торино
|11
|11
|16
|Лечче
|11
|10
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|Дженоа
|11
|8
|18
|Сампдория
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|Брешия
|10
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|20
|СПАЛ
|11
|7