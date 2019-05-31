"Ювентус" и "Наполи" заинтересованы в покупке Хамеса Родригеса
"Наполи" и "Ювентус" заинтересованы в покупке полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса. Об этом пишет Marca.
Контракт игрока с мадридским клубом рассчитан до лета 2021 года.
По данным источника, команды намерены купить колумбийца этим летом. Последние два сезона футболист выступал в "Баварии" на правах аренды. Немецкий клуб мог бы выкупить игрока за 42 миллиона евро, однако главный тренер Нико Ковач не планирует этого делать.
Родригес в этом сезоне участвовал в 20 матчах Бундеслиги, забив 7 голов и сделав 3 ассиста.
А еще: "Наполи" близок к подписанию игрока ЦСКА| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|38
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|2
|Атлетико Мадрид
|38
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|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32