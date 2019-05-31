"Ювентус" и "Наполи" заинтересованы в покупке Хамеса Родригеса

"Наполи" и "Ювентус" заинтересованы в покупке полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса. Об этом пишет Marca.

Контракт игрока с мадридским клубом рассчитан до лета 2021 года.

По данным источника, команды намерены купить колумбийца этим летом. Последние два сезона футболист выступал в "Баварии" на правах аренды. Немецкий клуб мог бы выкупить игрока за 42 миллиона евро, однако главный тренер Нико Ковач не планирует этого делать.

Родригес в этом сезоне участвовал в 20 матчах Бундеслиги, забив 7 голов и сделав 3 ассиста.

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