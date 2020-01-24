"Ювентус" и ПСЖ хотят обменяться футболистами

1 Теги псжювентуслайвин курзаваматтия де шильотрансферы

"Ювентус" и ПСЖ хотят обменяться футболистами

"Ювентус" и ПСЖ намерены обменяться футболистами, утверждают L’Equipe и Sky Sport Italia.

В туринский клуб должен перейти защитник парижан Лейвин Курзава. В ПСЖ переберется универсал Маттиа Де Шильо, который может играть и на флангах защиты и полузащиты.

На данный момент стороны ведут переговоры, которые проходят достаточно успешно.

27-летний Де Шильо в нынешнем розыгрыше участвовал в 9 встречах. Сейчас он восстанавливается после травмы. На счету 27-летнего Курзава 14 матчей.

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