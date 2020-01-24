"Ювентус" и ПСЖ хотят обменяться футболистами
"Ювентус" и ПСЖ намерены обменяться футболистами, утверждают L’Equipe и Sky Sport Italia.
В туринский клуб должен перейти защитник парижан Лейвин Курзава. В ПСЖ переберется универсал Маттиа Де Шильо, который может играть и на флангах защиты и полузащиты.
На данный момент стороны ведут переговоры, которые проходят достаточно успешно.
27-летний Де Шильо в нынешнем розыгрыше участвовал в 9 встречах. Сейчас он восстанавливается после травмы. На счету 27-летнего Курзава 14 матчей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|20
|51
|2
|Интер Милан
|20
|47
|3
|Лацио
|19
|45
|4
|Рома
|20
|38
|5
|Аталанта
|20
|35
|6
|Кальяри
|20
|30
|7
|Парма
|20
|28
|8
|Милан
|20
|28
|9
|Торино
|20
|27
|10
|Хеллас Верона
|19
|26
|11
|Наполи
|20
|24
|12
|Болонья
|20
|24
|13
|Фиорентина
|20
|24
|14
|Удинезе
|20
|24
|15
|Сассуоло
|20
|22
|16
|Сампдория
|20
|19
|17
|Лечче
|20
|16
|18
|СПАЛ
|20
|15
|19
|Брешия
|20
|15
|20
|Дженоа
|20
|14