"Ювентус" и ПСЖ интересуются защитником "Реала" Рамосом

Защитник "Реала" Серхио Рамос может продолжить карьеру в Серии А или Лиге 1. Об этом сообщает Football Italia.

По информации издания, в 34-летнем футболисте заинтересованы ПСЖ и "Ювентус". Контракт защитника с мадридским клубом рассчитан до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что "Реал" готов предложить испанцу новое соглашение.

В мадридском клубе футболист играет с 2005 года. За это время защитник стал капитаном команды, провел 654 матча и забил 98 голов.

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