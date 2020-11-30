"Ювентус" и ПСЖ могут совершить громкий обмен форвардами

СМИ узнали, что следующим летом может состояться обмен игроками между "Ювентусом" и ПСЖ.

По информации Calciomercato, по окончании сезона командами, возможно, поменяются Пауло Дибала и Мауро Икарди.

Сообщается, что вероятность сделки заметно вырастет, если "старая синьора" так и не договорится с аргентинцем о продлении контракта, истекающего в 2022 году.

27-летний Дибала в текущем сезоне провёл за "Ювентус" 9 игр и забил 1 мяч. Его рыночная стоимость - 80 миллионов евро.

В активе 27-летнего Икарди в нынешней кампании 2 гола в 5 матчах. Его рыночная стоимость - 55 миллионов евро.

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