"Ювентус" и ПСЖ могут устроить громкий обмен футболистами
"Ювентус" нацелился на нападающего ПСЖ Неймара.
Как сообщает beIN SPORTS, "старая синьора" готова отдать в обмен своего форварда Пауло Дибалу.
Напомним, что в трансфере Неймара также заинтересована "Барселона", за которую он выступал с 2013 по 2017 год.
В этом сезоне Неймар провел 22 игры, в которых забил 18 голов и отдал 10 ассистов. На счету Дибалы 13 забитых мячей и 12 результативных передач в 34 матчах.
Читайте также: "Ювентус" интересовался обменом де Йонга на своих игроков. "Барселона" отказала. | http://soccernews.ru
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|26
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|25
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|Рома
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|Парма
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|Болонья
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