"Ювентус" и ПСЖ могут устроить громкий обмен футболистами

"Ювентус" нацелился на нападающего ПСЖ Неймара.

Как сообщает beIN SPORTS, "старая синьора" готова отдать в обмен своего форварда Пауло Дибалу.

Напомним, что в трансфере Неймара также заинтересована "Барселона", за которую он выступал с 2013 по 2017 год.

В этом сезоне Неймар провел 22 игры, в которых забил 18 голов и отдал 10 ассистов. На счету Дибалы 13 забитых мячей и 12 результативных передач в 34 матчах.

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