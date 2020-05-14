"Ювентус" и ПСЖ могут устроить громкий обмен футболистами

Теги ювентуспсжнеймарпауло дибала

"Ювентус" и ПСЖ могут устроить громкий обмен футболистами

"Ювентус" нацелился на нападающего ПСЖ Неймара.

Как сообщает beIN SPORTS, "старая синьора" готова отдать в обмен своего форварда Пауло Дибалу.

Напомним, что в трансфере Неймара также заинтересована "Барселона", за которую он выступал с 2013 по 2017 год.

В этом сезоне Неймар провел 22 игры, в которых забил 18 голов и отдал 10 ассистов. На счету Дибалы 13 забитых мячей и 12 результативных передач в 34 матчах.

Читайте также: "Ювентус" интересовался обменом де Йонга на своих игроков. "Барселона" отказала. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Локомотив" до приглашения Николича предлагал пост тренера ассистенту Сёмина

"Локомотив" до приглашения Николича предлагал пост тренера ассистенту Сёмина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов