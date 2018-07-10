"Ювентус" и "Реал" достигли соглашения по трансферу Роналду

Туринский "Ювентус" и мадридский "Реал" достигли соглашения по трансферу ведущего бомбардира действующего обладателя кубка чемпионов Криштиану Роналду.

Так, по сведениям Marca, покупка 33-летнего нападающего "сливочных" обойдется "старой синьоре" в 105 миллионов евро. О переезде пятикратного обладателя "Золотого мяча" на "Альянц Стэдиум" может быть объявлено уже сегодня.

Напомним, Трезеге прокомментировал возможный переход Роналду в "Ювентус". | soccernews.ru