"Ювентус" и "Реал" достигли соглашения по трансферу Роналду

Теги реал мадридювентускриштиану роналду

"Ювентус" и "Реал" достигли соглашения по трансферу РоналдуТуринский "Ювентус" и мадридский "Реал" достигли соглашения по трансферу ведущего бомбардира действующего обладателя кубка чемпионов Криштиану Роналду.

Так, по сведениям Marca, покупка 33-летнего нападающего "сливочных" обойдется "старой синьоре" в 105 миллионов евро. О переезде пятикратного обладателя "Золотого мяча" на "Альянц Стэдиум" может быть объявлено уже сегодня.

Напомним, Трезеге прокомментировал возможный переход Роналду в "Ювентус". | soccernews.ru

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