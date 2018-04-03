"Ювентус" и "Реал" назвали составы

Теги реал мадридювентус

"Ювентус" и "Реал" назвали составыТуринский "Ювентус" и мадридский "Реал" назвали свои составы на сегодняшний матч 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Ювентус": Буффон, Де Шильо, Кьеллини, Барцальи, Сандро, Хедира, Асамоа, Беньанкур, Коста, Дибала, Игуаин.

"Реал": Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Иско, Роналду, Бензема.

Не пропустите: превью к матчу "Ювентус" - "Реал"

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Волки" гостят на "Камп Ноу": "Барселона" сразится с "Ромой"

"Волки" гостят на "Камп Ноу": "Барселона" сразится с "Ромой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов