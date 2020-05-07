"Ювентус" и "Рома" могут обменяться игроками
"Ювентус" и "Рома" во время летнего трансферного окна могут обменяться атакующими полузащитниками.
Как сообщает Calciomercato со ссылкой на Tuttosport, к "старой синьоре" может присоединиться Никола Дзаньоло, а к "волкам" - Федерико Бернардески.
В текущем сезоне Дзаньоло сыграл за "Рому" 24 матча, забил 6 мячей и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 45 миллионов евро.
Бернардески за указанный период отличился 1 голом и 1 результативной передачей в 24 играх. Его рыночная стоимость - 28 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16