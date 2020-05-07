"Ювентус" и "Рома" могут обменяться игроками

"Ювентус" и "Рома" во время летнего трансферного окна могут обменяться атакующими полузащитниками.

Как сообщает Calciomercato со ссылкой на Tuttosport, к "старой синьоре" может присоединиться Никола Дзаньоло, а к "волкам" - Федерико Бернардески.

В текущем сезоне Дзаньоло сыграл за "Рому" 24 матча, забил 6 мячей и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 45 миллионов евро.

Бернардески за указанный период отличился 1 голом и 1 результативной передачей в 24 играх. Его рыночная стоимость - 28 миллионов евро.

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