"Ювентус" и "Рома" могут совершить крупный обмен игроками летом

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"Ювентус" и "Рома" могут совершить крупный обмен игроками летом

Туринский "Ювентус" и римская "Рома" готовы совершить крупный обмен игроками в летнее трансферное окно, сообщает издание Tuttosport.

По сведениям издания, "Ювентус" может задействовать в сделке полузащитника Федерико Бернардески, которого хочет обменять на хавбека "Ромы" Николо Дзаньоло

Также в сделке могут быть использованы Даниэле Ругани ("Ювентус") и Джастин Клюйверт, Дженгиз Ундер и Брайан Кристанте (все - "Рома").

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