"Ювентус" и "Рома" могут совершить обмен игроками

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"Ювентус" и "Рома" могут совершить обмен игроками

Этим летом "Ювентус" и "Рома" могут обменяться футболистами, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, "старая синьора" хочет заполучить защитника Костаса Маноласа и предлагает взамен форварда Гонсало Игуаина.

Данная сделка оценивается, как вероятная. Стоимость обоих игроков оценивается в 36 миллионов евро, поэтому никому не придётся доплачивать за обмен.

"Ювентус" за счёт подписания Маноласа сможет заменить завершившего карьеру Андреа Барцальи, а также избавиться от ненужного нападающего с высокой зарплатой.

"Рома", в свою очередь, получит преемника Эдина Джеко, которого клуб вынужден продать, чтобы избежать проблем с ФФП.

Не пропустите: Агент: "Игуаин хочет завершить карьеру в "Ювентусе". | http://soccernews.ru
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