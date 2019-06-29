"Ювентус" и "Рома" могут совершить обмен игроками

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"Ювентус" и "Рома" могут совершить обмен игроками

Этим летом "Ювентус" и "Рома" могут обменяться футболистами, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "старая синьора" хочет заполучить полузащитника "волков" Николу Дзаньоло и готова включить в сделку своего нападающего Гонсало Игуаина.

Учитывая интерес римского клуба к аргентинцу, такой трансфер вполне может состояться.

Стоит отметить, что "Ювентус" не рассчитывает на 31-летнего форварда и планирует избавиться от него в текущее межсезонье.

Рыночная стоимость Игуаина оценивается в 35 миллионов евро, а Дзаньоло - в 40 миллионов.

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