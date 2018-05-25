"Ювентус" и "Рома" поборются за Кристанте

"Ювентус" и "Рома" поборются за полузащитника "Аталанты" Брайана Кристанте, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, "бьянконери" и "волки" намерены купить 23-летнего хавбека грядущим летом.

"Аталанта", в свою очередь, готова продать Кристанте за 25 миллионов евро плюс пять миллионов в виде бонусов.

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