"Ювентус" и "Рома" поборются за трансферную цель "Барселоны"

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"Ювентус" и "Рома" поборются за трансферную цель "Барселоны"

Нападающий "Лиона" Мемфис Депай может продолжить карьеру в итальянской Серии А, пишет Sport.es.

По информации источника, купить 26-летнего футболиста хотят "Ювентус" и "Рома".

Напомним, что главным претендентом на голландского форварда считается "Барселона".

В текущем сезоне Депай сыграл за "Лион" 10 матчей, забил 5 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 45 миллионов евро. Контракт игрока с "ткачами" истекает летом 2021 года.

Не пропустите: Президент "Лиона" опроверг информацию о том, что Депай может покинуть "Лион" зимой. | http://soccernews.ru
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