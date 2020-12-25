"Ювентус" и "Рома" поспорят за американского защитника

Правый защитник "Далласа" Брайан Рейнолдс может продолжить карьеру в Италии, пишет Sport Mediaset.

По информации источника, на 19-летнего футболиста претендуют "Ювентус" и "Рома".

Известно, что "волки" готовы заплатить за американца около 8 миллионов евро.

Что касается "старой синьоры", то она рассчитывает заполучить Рейнолдса в январе и отдать его в аренду до конца сезона, поскольку в составе нет места для ещё одного игрока без паспорта ЕС.

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