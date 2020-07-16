"Ювентус" и "Сассуоло" забили 6 голов на двоих, "Лацио" потерял очки в матче с "Удинезе", "Рома" была сильнее "Вероны"
Представляем результаты матчей 33-го тура итальянской Серии А.
"Рома" - "Верона" 2:1
Голы: Верету (пен), 10 - 1:0, Джеко, 45 - 2:0, Пессина, 47 - 2:1
"Рома": Лопес, Коларов, Спинаццола, Манчини, Бруно Перес (Дзаппакоста, 66), Мхитарян (Перотти, 88), Верету, Пеллегрини (Дзаньоло, 66), Диавара (Кристанте, 66), Рожер, Джеко.
"Верона": Сильвестри, Гюнтер, Алан Эмперор, Кумбула (Димарко, 19), Фараони, Пессина, Дзакканьи (Сальседо, 64), Лазович, Велозу (Стемпиньски, 83), Верре (Эссерик, 63), Амрабат (Агеманг-Баду, 83).
"Сассуоло" - "Ювентус" 3:3
Голы: Данило, 5 - 0:1, Игуаин, 12 - 0:2, Джуричич, 29 - 1:2, Берарди, 51 - 2:2, Капуто, 54 - 3:2, Алекс Сандро, 64 - 3:3
"Сассуоло": Консильи, Мюльдюр, Кирикеш (Марлон, 75), Пелузо, Кирьякопулос, Джуричич (Траоре, 67), Локателли, Маньянелли (Бурабия, 67), Бога (Распадори, 86), Берарди (Феррари, 86), Капуто.
"Ювентус": Щесны, Данило, Кьеллини (Ругани, 46), де Лигт, Алекс Сандро, Бентанкур, Матюиди (Рэмзи, 81), Пьянич (Рабьо, 57), Бернардески (Дуглас Коста, 62), Игуаин (Дибала, 57), Роналду.
"Удинезе" - "Лацио" 0:0
"Удинезе": Муссо, Нюйтинк (Самир, 83), Родриго Бекао, Де Майо, Ларсен, Яяло (Уолас, 45), Фофана, Сема (тер Авест, 68), де Пауль, Лазанья, Окака Чука (Теодорчик, 68).
"Лацио": Стракоша, Луис Фелипе (Катальди, 74), Раду (Баштуш, 51), Ачерби, Лаццари (Андерсон, 79), Луис Альберто, Милинкович-Савич, Пароло, Хони Родригес (Лукаку, 51), Кайседо (Адеканье, 79), Иммобиле.
"Лечче" - "Фиорентина" 1:3
Голы: Кьеза, 6 - 0:1, Геззаль, 38 - 0:2, Кутроне, 40 - 0:3, Шахов, 88 - 1:3
"Лечче": Габриэл, Рисполи, Лучони, Донати, Пас (Делль`Орко, 65), Маер (Вера, 72), Петриччоне (Тахцидис, 65), Барак, Манкозу, Эль-Бабакар (Шахов, 72), Фариас (Сапонара, 46).
"Фиорентина": Терраччано, Миленкович, Касерес, Пеццелья (Чеккерини, 46), Лирола, Пульгар, Данкан (Кастровилли, 70), Рибери (Агудело, 83), Геззаль, Кьеза (Венути, 65), Кутроне (Влахович, 65).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17