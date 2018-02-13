"Ювентус" и "Тоттенхэм" определились со стартовыми составами

Главные тренеры туринского "Ювентуса" и лондонского "Тоттенхэма" Массимилиано Аллегри и Маурисио Почеттино определились со стартовыми составами своих команд на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Ювентус": Буффон, Де Шильо, Бенатиа, Кьеллини, Алекс Сандро, Пьянич, Хедира, Бернардески, Дуглас Коста, Манджукич, Игуаин.

"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Санчес, Вертонген, Дэвис, Дембеле, Дайер, Ламела, Эриксен, Алли, Кейн.

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